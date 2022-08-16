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Юные новокузнечане устроили опасные игры на крыше строящейся многоэтажки

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В южной столице Кузбасса горожане заметили подростков, прыгающих по недостроенному зданию.

Потенциально опасную ситуацию заметили новокузнечане, проживающие в одном из жилых комплексов, расположенных в Новоильинском районе. Горожане сообщили, что несколько подростков облюбовали для игр строящийся многоэтажный дом.

‒ Подростки собираются на крыше, бегают внутри, ‒ заявили очевидцы, подкрепив свои слова видеороликом с прыгающим на крыше юношей.

Комментаторы устроили бурное обсуждение происходящего. Некоторые кузбассовцы заявили, что в детстве тоже лазили по подобным объектам и не увидели в поведении подростков ничего опасного. Однако другие пользователи Сети резко высказались в ответ на подобное мнение.

‒ Все прямо так остервенело защищают свое детство, заброшки и тому подобное.... <...>А прыгнул ты не так! Ты инвалид в лучшем случае! К чему ваше поощрение? ‒ возмутилась одна из новокузнечанок.

Также на обращение отреагировали представители городской администрации. Они сообщили, что специалисты в ближайшее время сверят сроки работ по ограждению указанной территории.

Фото, видео: ВКонтакте / Подслушано | Новоильинский район | Новокузнецк

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