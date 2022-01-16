Юные новокузнечане предстанут перед судом из-за тяги к спиртному

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Правоохранители в южной столице Кузбасса завершили расследование дела в отношении трех молодых людей, которых обвиняют в краже алкоголя из местной торговой точки.

Инцидент произошел в Новокузнецке. Трое местных жителей, юноши от 18 до 19 лет, решили ограбить магазин: молодые люди хотели выпить, однако денег на очередную порцию спиртного у них не оказалось. Ночью новокузнечане повредили дверь торговой точки и похитили из помещения пять бутылок ликера и коньяка на общую сумму 3 000 рублей. Полученный незаконным образом алкоголь юноши употребили.


Правоохранители задержали злоумышленников и возбудили в отношении них уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Дело направлено на рассмотрение в суд. Злоумышленники могут получить в качестве наказания до пяти лет лишения свободы.

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