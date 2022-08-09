Юные нарушители спокойствия возмутили кузбассовцев

В социальных сетях появилось сообщение от беловчанки, проживающей во дворе одного из домов по улице Октябрьской. Горожанка рассказала, что на придомовую территорию регулярно приходят несколько мальчиков, которые якобы устраивают дебош. Предполагаемых нарушителей запечатлела уличная камера.

‒ Неоднократно приходят и начинают ломать шлагбаум и стучать по камерам тем, что попадется под руку! На замечание просто посылают матом... мы за это платим деньги, а такие "воспитанные" ребята от забавы ради выводят из строя и уже не первый раз! Терпение на исходе, ‒ высказалась беловчанка.

Комментаторы посетовали на то, что родители мальчиков уделяют их воспитанию недостаточно времени. Кроме того, кузбассовцы посоветовали горожанке обратиться в полицию для того, чтобы взыскать деньги за испорченное имущество.