+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Юные нарушители спокойствия возмутили кузбассовцев

0
Фото:  

Жители города в Кемеровской области выразили недовольство поведением детей, которые якобы регулярно устраивают погромы.

В социальных сетях появилось сообщение от беловчанки, проживающей во дворе одного из домов по улице Октябрьской. Горожанка рассказала, что на придомовую территорию регулярно приходят несколько мальчиков, которые якобы устраивают дебош. Предполагаемых нарушителей запечатлела уличная камера.

‒ Неоднократно приходят и начинают ломать шлагбаум и стучать по камерам тем, что попадется под руку! На замечание просто посылают матом... мы за это платим деньги, а такие "воспитанные" ребята от забавы ради выводят из строя и уже не первый раз! Терпение на исходе, ‒ высказалась беловчанка.

Комментаторы посетовали на то, что родители мальчиков уделяют их воспитанию недостаточно времени. Кроме того, кузбассовцы посоветовали горожанке обратиться в полицию для того, чтобы взыскать деньги за испорченное имущество.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39003

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined