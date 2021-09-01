Юные кузбассовцы смогут ходить на концерты и спектакли за счет государства

0
Фото:  

Возможность посещать культурные события за счет государства предоставится студентам и школьникам, проживающим на территории Кемеровской облсти.

Проект "Пушкинская карта" стартовал на территории Кемеровской области сегодня в среду, 1 сентября. Теперь у школьников и студентов в возрасте от 14 до 22 лет появилась возможность бесплатно ходить на концерты, выставки и спектакли.


За посещение культурных мероприятий деньги будут сниматься с карты, на которую государство в первый год использования зачислит 3 000 рублей, а с 2022 года сумма увеличится до 5 000 рублей.

– Средства сгораемые, сумму нужно потратить до конца 2021 года. Деньги на карту перечисляются государством один раз в год и самостоятельно баланс карты пополнить невозможно, – подчеркнули в обладминистрации.

Оформить ее можно на портале госуслуг, а действовать она будет в федеральных, региональных и муниципальных учреждениях культуры, а также в частных объектах, которые дали согласие на присоединение к масштабной программе.


Подробности о доступных мероприятиях желающие смогут узнавать на сайтах учреждений культуры.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28554

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined