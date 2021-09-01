Юные кузбассовцы смогут ходить на концерты и спектакли за счет государства

Проект "Пушкинская карта" стартовал на территории Кемеровской области сегодня в среду, 1 сентября. Теперь у школьников и студентов в возрасте от 14 до 22 лет появилась возможность бесплатно ходить на концерты, выставки и спектакли.

За посещение культурных мероприятий деньги будут сниматься с карты, на которую государство в первый год использования зачислит 3 000 рублей, а с 2022 года сумма увеличится до 5 000 рублей.

– Средства сгораемые, сумму нужно потратить до конца 2021 года. Деньги на карту перечисляются государством один раз в год и самостоятельно баланс карты пополнить невозможно, – подчеркнули в обладминистрации.

Оформить ее можно на портале госуслуг, а действовать она будет в федеральных, региональных и муниципальных учреждениях культуры, а также в частных объектах, которые дали согласие на присоединение к масштабной программе.

Подробности о доступных мероприятиях желающие смогут узнавать на сайтах учреждений культуры.