Юные кемеровчане смотрели мультфильмы во время операции по их спасению

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Помощь спасателей понадобилась молодой жительнице города Кемерово, чьи дети оказались заперты в квартире одни. Во время операции по их вызволению малыши смотрели мультфильмы.

Инцидент произошел в Рудничном районе столицы Кузбасса, в одном из домов по улице Институтской. Молодая мать вышла на несколько минут к соседке, одни в квартире остались ее дети одного года и двух лет. Пока матери не было, старший ребенок закрыл входную дверь на задвижку, при этом в квартире осталась включенной электроплита.


При помощи специального инструмента спасатели обеспечили доступ в квартиру. Дети во время работ по их вызволению смотрели мультфильмы, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.


Медицинская помощь юным кемеровчанам не понадобилась.

Да!
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