Юные гимнастки травмировали гениталии в кузбасском дворе

О двух инцидентах, которые произошли с маленькими девочками восьми и девяти лет сообщили кузбасские медики. Специалисты отметили, что пациентки были доставлены в больницу с разницей в один час, у обеих были травмированы гениталии после гимнастических упражнений, которые они выполняли во дворе.

— Последствия больших травм у маленьких пациенток устранять пришлось в операционной! В одном из случаев - даже послойно восстанавливать органы, — прокомментировали в Instagram Кузбасской областной клинической больницы.

В публикации представители медицинского учреждения указали, что видимых визуальных напоминаний о травмах не останется.