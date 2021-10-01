Юноши с улицы стащили у подростка в Кузбассе гаджет и штаны

1
Фото:  

Молодые кузбассовцы проникли в дом к подростку и оставили несовершеннолетнего без дорогостоящего телефона и спортивных штанов.

Стражи закона в ходе следствия установили, что 18-летний житель Прокопьевска с ранее судимым 20-летним приятелем решили похитить дорогостоящий мобильный телефон у 16-летнего знакомого, с которым на днях распивали спиртное. Для реализации плана они подошли к дому подростка и проникли внутрь жилища через поврежденное окно.

– Открыв его, проникли в жилище, похитив телефон и спортивные брюки, с места преступления скрылись. Потерпевший, обнаружив пропажу, обратился в правоохранительные органы. – пояснили в СУ СК по Кемеровской области.

Похищенное имущество уже изъято. Со следствием обвиняемые сотрудничали, вину в совершении преступления по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) признали. Дело передано на рассмотрение в суд.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29664

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined