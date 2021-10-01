Юноши с улицы стащили у подростка в Кузбассе гаджет и штаны

Стражи закона в ходе следствия установили, что 18-летний житель Прокопьевска с ранее судимым 20-летним приятелем решили похитить дорогостоящий мобильный телефон у 16-летнего знакомого, с которым на днях распивали спиртное. Для реализации плана они подошли к дому подростка и проникли внутрь жилища через поврежденное окно.

– Открыв его, проникли в жилище, похитив телефон и спортивные брюки, с места преступления скрылись. Потерпевший, обнаружив пропажу, обратился в правоохранительные органы. – пояснили в СУ СК по Кемеровской области.

Похищенное имущество уже изъято. Со следствием обвиняемые сотрудничали, вину в совершении преступления по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) признали. Дело передано на рассмотрение в суд.