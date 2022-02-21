Юноши из Новокузнецка получили срок за использование фальшивых денег

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Двое молодых жителей южной столицы Кузбасса сбывали фальшивые купюры в маленькие магазины города.

Весной прошлого года сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых: 21-летнего и 23-летнего новокузнечан. При местных жителях были обнаружены фальшивые купюры.


Полицейские изъяли пять поддельных денежных знаков номиналом 5 000 рублей и еще три "фальшивки", которые злоумышленники успели сбыть в мелкие торговые точки.


Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Суд приговорил 21-летнего фигуранта к двум годам и шести месяцам условного лишения свободы, 23-летнего – к двум годам.


В ходе расследования уголовного дела, на 21-летнего местного жителя завели еще одно дело.

– <..> новокузнечанин дистанционным способом в теневом сегменте Интернета приобрел три поддельные пятитысячные купюры, которые сбыл в мелких торговых точках, покупая недорогие товары. Такой способ получения незаконного дохода он решил продолжить и предложил присоединиться к противоправной деятельности своему знакомому, вместе с которым впоследствии они и были задержаны, – передает ГУ МВД по Кемеровской области.

Материалы по нему переданы в суд. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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