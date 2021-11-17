Юноша попал под колеса иномарки на кемеровском перекрестке

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Сегодня утром иномарка сбила 18-летнего парня в районе кемеровского перекрестка. Корреспондент AVOKADO узнал подробности о состоянии пострадавшего.

В Кемерове на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Мичурина под колеса автомобиля попал 18-летний молодой человек. Стражи закона получили информацию об инциденте около 10:35 по местному времени.

– Автомобиль Nissan двигался со стороны Кузнецкого проспекта и во время разворачивался по сибирякам и наехал на пешехода, – прокомментировали случай в ГИБДД Кузбасса.

Собеседник из областного центра медицины катастроф рассказал изданию, что в результате ДТП пострадал 18-летний юноша. По предварительным данным, медики назначат ему амбулаторное лечение.

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