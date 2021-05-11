Юная жительница Кузбасса оказалась в больнице после неосторожного приема лекарств

Местные власти в Шерегеше, ссылаясь на оперативные данные единой дежурно-диспетчерской службы района, рассказали, что происшествие в городе случилось в ночь на вторник, 11 мая.
— 00:40, поселок Шерегеш, девушка 2007 года рождения неосторожности выпила лекарство, госпитализирована, — сообщается в Instagram администрации Таштагольского района.
Состояние девочки на текущий момент стабильное, такую оценку дают местные специалисты медицины.
Подробные обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.
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