Юная прокопчанка украла у пенсионерки более 60 000 рублей

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Две молодые прокопчанки, под предлогом работников церкви, обокрали пенсионерку.

Сестры из Прокопьевска отправились в соседний Новокузнецк, чтобы провести кражу у пожилых людей.


Представившись работниками церкви, девушки 20 и 21 лет зашли в квартиру 79-летней пенсионерки. Якобы желая помочь по дому, родственницы втерлись в доверие женщины и во время чаепития одна из них ушла в другую комнату. По возвращению гости попрощались с пожилой.


Заметив неладное, она сразу же проверила сбережения и обнаружила пропажу. По этому факту новокузнечанка обратилась в полицию и сообщила о краже 63 000 рублей.


Полиция установила виновных и возбудила в их отношении уголовное дело по статье "Кража". Кроме того, как сообщили в региональном ГУ МВД, старшая сестра привлекалась к уголовной ответственности за подобное преступление в Киселевске.


Младшая отдала оставшиеся деньги в размере 38 000 рублей.


Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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