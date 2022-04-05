Юная прокопчанка украла у пенсионерки более 60 000 рублей

Сестры из Прокопьевска отправились в соседний Новокузнецк, чтобы провести кражу у пожилых людей.

Представившись работниками церкви, девушки 20 и 21 лет зашли в квартиру 79-летней пенсионерки. Якобы желая помочь по дому, родственницы втерлись в доверие женщины и во время чаепития одна из них ушла в другую комнату. По возвращению гости попрощались с пожилой.

Заметив неладное, она сразу же проверила сбережения и обнаружила пропажу. По этому факту новокузнечанка обратилась в полицию и сообщила о краже 63 000 рублей.

Полиция установила виновных и возбудила в их отношении уголовное дело по статье "Кража". Кроме того, как сообщили в региональном ГУ МВД, старшая сестра привлекалась к уголовной ответственности за подобное преступление в Киселевске.

Младшая отдала оставшиеся деньги в размере 38 000 рублей.

Им грозит до пяти лет лишения свободы.