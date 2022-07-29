Юная новокузнечанка получила травмы в массовой аварии "паровозиком"

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В южной столице Кузбасса сразу несколько автомобилей столкнулись "паровозиком". Как оказалось, не обошлось без пострадавших.

В Сети интернет-пользователи сообщили о ДТП, что произошло между станцией Островской и стадионом в Новокузнецке. На кадрах видно, что столкнулись три автомобиля. На место выезжали спасатели.


В ГИБДД журналисту AVOKADO сообщили, что сигнал об аварии в районе шоссе Заводское, 40 поступил в ведомство вчера в 13:14. Как оказалось, водитель Toyota двигался со стороны шоссе Заводское в направлении ул. 40 лет ВЛКСМ и во время езды не соблюдал безопасную дистанцию с впереди идущим Nissan, из-за чего врезался в него, а тот в свою очередь отлетел в зад Honda.


Телесные повреждения пассажир Nissan 19-лет. Медики назначили ей амбулаторное лечение или в условиях дневного стационара.

Да!
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