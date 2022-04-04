Юная кемеровчанка сбывала наркотики в бахилах

Молодая кемеровчанка устроилась работать закладчицей в интернет-магазин. Во время патрулирования, сотрудники полиции заподозрили странное поведение 19-летней девушки и задержали ее, после попытки той убежать.

– В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли из сумки злоумышленницы восемь упаковок из-под бахил, внутри которых находились свертки с веществом белого цвета, – передает ГУ МВД по Кемеровской области.

Экспертиза подтвердила, что это наркотики, масса которых 11 грамм.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Девушке грозит до 20 лет тюрьмы.