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Юная кемеровчанка попала в опасную ситуацию на Красном озере

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Специалисты рассказали журналисту AVOKADO подробности спасения жительницы кузбасской столицы.

Инцидент произошел в минувшую среду на кемеровском Красном озере. Горожанка, 19-летняя девушка, пришла на озеро с друзьями и решила искупаться.


Отплыв от берега на 30 метров, юная кемеровчанка начала тонуть. То появляющуюся на воде, то вновь пропадающую девушку заметили спасатели и поспешили на помощь. Подойдя к тонущей на лодке, специалисты подняли горожанку на борт и доставили к берегу, рассказали корреспонденту AVOKADO в Кемеровской службе спасения.


По словам самой девушки, причиной, по которой она попала в опасную ситуацию, оказалась судорога. Спасатели оказали пострадавшей первую помощь и вызвали медиков.


После произошедшего горожанка отправилась домой вместе со своими приятелями.

Да!
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