Юная кемеровчанка попала в опасную ситуацию на Красном озере

Инцидент произошел в минувшую среду на кемеровском Красном озере. Горожанка, 19-летняя девушка, пришла на озеро с друзьями и решила искупаться.

Отплыв от берега на 30 метров, юная кемеровчанка начала тонуть. То появляющуюся на воде, то вновь пропадающую девушку заметили спасатели и поспешили на помощь. Подойдя к тонущей на лодке, специалисты подняли горожанку на борт и доставили к берегу, рассказали корреспонденту AVOKADO в Кемеровской службе спасения.

По словам самой девушки, причиной, по которой она попала в опасную ситуацию, оказалась судорога. Спасатели оказали пострадавшей первую помощь и вызвали медиков.

После произошедшего горожанка отправилась домой вместе со своими приятелями.