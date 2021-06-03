Ясная погода сменится дождем с грозами и градом в Кузбассе

Предстоящая ночь в Кузбассе еще будет относительно теплой: +10,+15°C, по югу до +20°C. В дневное время 4 июня также будет жарко: +18,+23°C, по югу до +28°C. Однако направление ветра уже будет меняться (юго-восточный с переходом на северо-западный). В некоторых районах возможны кратковременные дожди, грозы и даже град.

В субботу, 5 июня, похолодает примерно на 10 градусов. В темное время суток +3,+8°C, местами до + 13°C, но днем столбик термометра повысится ненамного: +11,+16°C. Ветер северо-западный с усилением до 23 м/с. Также лучше брать с собой зонты.

В последний день недели снова потеплеет: +15,+20°C, местами +25°C, дожди и грозы. Однако к началу следующей недели синоптики Кемеровского гидрометцентра прогнозируют сухую погоду без дождей, днем +21,+26°C, ночью +7,+12°C.