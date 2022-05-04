Яркий органист нового поколения выступит в Кемерове

18 мая, среда, 18:30

Виртуозный орган

Один из самых ярких органистов нового поколения Александр Новоселов выступит с программой "Виртуозный орган".

Александр Новоселов – лауреат шести международных конкурсов, штатный органист в Кондопоге (Карелия), где находится пятый по величине орган в России. Александр много гастролирует, выступает в различных городах России, а также в Германии, Нидерландах, Люксембурге, Финляндии, Эстонии, Швейцарии и США.

В концерте прозвучит музыка разного времени – от великого Баха до сочинений композиторов XXI века. Творчество Иоганна Себастьяна Баха будет представлено тремя музыкальными полотнами. Одно из них – знаменитая Токката и фуга ре-минор. Также будут исполнены две виртуознейшие, захватывающие дух Токкаты разных авторов: французского композитора, представителя симфонической органной музыки середины XX века Анри Мюле, и современного канадского композитора Дени Бедара. Прозвучат два произведения знаменитого современного немецкого органиста и композитора Ханса Андре Штамма – "Рондо в стиле латина" с умопомрачительными

ритмами и необычная пьеса для органа «Бах в Ирландии», в которой интонации баховской музыки причудливо соединились с кельтскими

мотивами.

Концерт в 2-х отделениях с антрактом.

Доступен по Пушкинской карте.

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