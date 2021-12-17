Яркие электробусы прибыли в Новокузнецк

О поступлении ярких электробусов в Новокузнецк сообщили в правительстве региона. Отмечается, что новые машины выйдут на городские маршруты только после проведения проверок специалистами.

Производителем транспортных средств является Уфимский трамвайно-троллейбусный завод. Машины оборудованы кондиционерами и отопительными системами, медиакомплексами, также в них предусмотрены все удобства для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

В каждом электробусе 30 пассажирских мест, а общая вместимость салона составляет 80 человек.

– Мероприятия по сокращению вредных выбросов ведутся в нескольких направлениях, одно из них – общественный транспорт. Мы переводим его на газомоторное топливо и обновляем троллейбусный парк, – прокомментировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

До конца текущего года ожидается поступление еще восьми единиц транспорта.