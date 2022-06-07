По словам автора публикации, речь идет об участке дороги на улице Пушкина в Ленинске-Кузнецком, где глубина ям якобы оказалась "выше щиколотки" прохожих.
– вообще собираются дорогу делать? Или это норм ямы выше щиколотки? – поинтересовался интернет-пользователь.
В комментариях на обращение отреагировали чиновники из городской администрации. Они указали, ремонт автомобильных дорог запланирован и произойдет в 2022 году. Так, в летний сезон специалисты заделают все ямы и выбоины. О результатах работ представитель власти пообещал сообщить до 18 июля. Стоит отметить, что на календаре уже первый месяц лета– июнь.
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