Ямы вынудили кемеровчан маневрировать на трамвайных переездах

Свое недовольство состоянием дорог житель города Кемерово выразил в Сети на платформе "Кузбасс Онлайн". Со слов автора обращения, властям следует обратить внимание на качество трамвайных переездов, которые почти все находятся в "ужасном состоянии".

– Приходится выезжать на встречную полосу или совершать маневры, чтобы безопасно объехать ямы, хотя буквально 2 года назад проводился ремонт, – перечислил опасные участки автолюбитель.

Кроме того, горожанин указал на проблемные места в районе ТЦ "Я", переезд поперек пр. Кузнецкий. Возле ЖД вокзала, а также на пересечение Тухачевского и ул. Сибиряков-Гвардейцев.

В ответе на сообщение местные власти указали, что охватить все зоны с проблемами невозможно по причине дефицита денег в бюджете. Поэтому работы на дорогах в кузбасской столице проводятся, но не сразу, а поэтапно.