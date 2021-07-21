По словам горожанина, яму он обнаружил во время прогулки с семьей около ледового дворца "Кузбасс" на набережной Томи. Там расположено новое футбольное поле, в центре которого и был найден дефект.

Вскоре после появления сообщения ситуацию прокомментировали представители министерства спорта Кузбасса. Они сообщили, что яма образовалась в следствии просадки грунта и деформации искусственного покрытия поля. В ведомстве также рассказали, что работы по восстановлению поля уже началиcm. Дефект планируется устранить до 23 июля.