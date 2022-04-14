"Яма на яме": автомобилисты возмутились состоянием дорог в Анжеро-Судженске

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Жительница кузбасского города возмутилась состоянием асфальтированного покрытия на местных дорогах.

По мнению жителей Анжеро-Судженска, в городе нет нормальных дорог, вместо этого практически на каждом шагу можно найти яму и не одну, а сразу несколько.

– В Анжеро-Судженске вообще нет дорог, яма на яме, – возмутилась женщина.

Возмущение в Сети не осталось не замеченным. Вскоре на жалобу отреагировали представители местной администрации. Работник указал, что ремонт асфальтированного покрытия на территории города будет выполнен в текущем году. Так, специалисты проработают автодороги по улицам Кубанской, Новобольничной, Машиностроительной, Анжерской и Омской.


Отмечается, что на сегодняшний день дорожники по предписанию ГИБДД производят подсыпку проблемных участков с автобусными и школьными маршрутами, а с 15 апреля в Анжеро-Судженске стартует ремонт глубоких ям и выбоин методом холодного асфальта.

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