Сегодня утром 8 июля столицу Кузбасса окутал густой туман, который не на шутку встревожил местных жителей. Девушка из частного сектора в Заводском районе уточнила AVOKADO, что минувшей ночью он помешал ей уснуть, поскольку пришлось запирать все окна в доме, чтобы он не проник внутрь жилища. Со слов горожанки, атмосферное явление стало причиной ее головных болей.

– Из-за этого тумана спала с закрытыми окнами, а с утра голова раскалывалась. Подключила фантазию и подумала, что нас ядовитым газом травят, – сказала она корреспонденту редакции.

Чтобы разобраться в ситуации и узнать о причинах, спровоцировавших появление такой густой пелены, журналист направил запрос кемеровским синоптикам. Выяснилось, что аналогичное природное явление окутало и Новокузнецк. К слову, сегодня из-за непогоды в центре Кемеровской области произошла массовая задержка авиарейсов.