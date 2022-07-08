"Ядовитый" туман лишил сна жителей кемеровского частного сектора

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В социальных сетях жители частного сектора в столице Кузбасса пожаловались, что в ночь на 8 июля лишились сна из-за некого "ядовитого" тумана, просочившегося в жилище.

Сегодня утром 8 июля столицу Кузбасса окутал густой туман, который не на шутку встревожил местных жителей. Девушка из частного сектора в Заводском районе уточнила AVOKADO, что минувшей ночью он помешал ей уснуть, поскольку пришлось запирать все окна в доме, чтобы он не проник внутрь жилища. Со слов горожанки, атмосферное явление стало причиной ее головных болей.

Из-за этого тумана спала с закрытыми окнами, а с утра голова раскалывалась. Подключила фантазию и подумала, что нас ядовитым газом травят, сказала она корреспонденту редакции.

Чтобы разобраться в ситуации и узнать о причинах, спровоцировавших появление такой густой пелены, журналист направил запрос кемеровским синоптикам. Выяснилось, что аналогичное природное явление окутало и Новокузнецк. К слову, сегодня из-за непогоды в центре Кемеровской области произошла массовая задержка авиарейсов.

Да!
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