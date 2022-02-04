Ядовитый газ в кузбасском воздухе достиг высокой концентрации

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Сервис прогнозирования погоды зафиксировал над Кемеровской областью облако вредного газа.

Сегодня, 4 февраля, сайт интерактивного прогнозирования windy.com отметил значительное загрязнение воздуха над Кузбассом. Согласно карте, в регионе наблюдается высокая концентрация диоксида азота. Это достаточно опасный газ, который при длительном воздействии может спровоцировать тяжелые заболевания легких. Кроме того, под воздействием солнца диоксид азота может превращаться в другие загрязнители.


Наиболее серьезные значения (170 единиц вещества на кубический метр воздуха) отмечаются в Беловском и Прокопьевском районах. Кемерово и Новокузнецк также находятся в зоне воздействия ядовитого вещества.


Напомним, что сейчас на территории региона продолжает действовать режим так называемого "черного неба".

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