Ядовитый газ в кузбасском воздухе достиг высокой концентрации

Сегодня, 4 февраля, сайт интерактивного прогнозирования windy.com отметил значительное загрязнение воздуха над Кузбассом. Согласно карте, в регионе наблюдается высокая концентрация диоксида азота. Это достаточно опасный газ, который при длительном воздействии может спровоцировать тяжелые заболевания легких. Кроме того, под воздействием солнца диоксид азота может превращаться в другие загрязнители.

Наиболее серьезные значения (170 единиц вещества на кубический метр воздуха) отмечаются в Беловском и Прокопьевском районах. Кемерово и Новокузнецк также находятся в зоне воздействия ядовитого вещества.

Напомним, что сейчас на территории региона продолжает действовать режим так называемого "черного неба".