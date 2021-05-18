Ядовитые змеи заполонили жилой участок в Кузбассе

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Жительница кузбасского поселка Макаракский пожаловалась на опасное соседство с ядовитыми змеями. По ее словам, гадюки свободно перемещаются по участку, где девушка живет со своей семьей.

Девушка рассказала, что примерно пять лет назад на горе недалеко от ее дома произошел лесной пожар, что вынудило рептилий переместиться на холм, где проживают люди. По ее словам, змеи определенного окраса постоянно попадаются ей в огороде и заползают на крыльцо дома.


Кроме того, девушка считает, что гадюки строят гнезда и размножаются в непосредственной близости к жилищу — все это представляет опасность для ее ребенка. Собеседница портала VSE42.Ru, заявила, что гадюки за два года уже дважды нападали на людей как в ее поселке, так и в соседнем населенном пункте. Один человек погиб.

– Они для малышей представляют смертельную опасность... Ребенок уже запуган с детства до того, что она боится выйти на улицу. Ну это не нормально, – выразила опасение девушка.

В то же время в администрации Тисульского района пояснили сайту, что в подобных случаях следует обращаться в МЧС или к квалифицированному специалисту, поймать рептилию и выпустить на волю, но никак не убивать или травить. Представители властей добавили, что по данному вопросу направлено обращение в Департамент по охране объектов животного мира Кузбасса.

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