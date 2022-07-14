Ядовитая змея поселилась в огороде кузбассовца

В сообществе во "ВКонтакте", где публикуются новости из города Мыски, интернет-пользователь рассказал, что поймал ядовитую змею в собственном огороде у дома. Мужчине удалось запечатлеть вселяющее страх существо.

В комментариях некоторые подписчики паблика предположили, что земляку попалась огневка – это самая опасная змея из всех тех, что обитают в суровой Сибири. Другие же разглядели в рептилии гадюку, которая также является ядовитой.

Биолог кемеровского университета Николай Скалон пояснил корреспонденту AVOKADO, что в этот раз граждане все-таки поймали гадюку. В случае, если вы повстречали ее на своем пути, то лучше не приближаться к ней и ни в коем случае ничем не прикасаться, чтобы избежать агрессию со стороны живности и укуса.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что плывущая по реке змея перепугала жителей Кузбасса.