Яблоки и другие продукты резко подорожали в Кузбассе за неделю

По данным Кемеровостата на 17 февраля, за минувшую отчетную неделю в Кузбассе резко подорожали яблоки – на 3%. Также дороже стали морковь – на 2,2%, печенье, шоколадные конфеты, огурцы и молоко – на 2,1%, Из непродовольственных товаров подорожали женские прокладки (+3,2%), зубная паста (+2,9%).

Помидоры подешевели на 4,9%, овощное детское питание – на 4,6%, фруктовое детское питание – на 4,4%, мука – на 3,2%

Бензин, по данным статистиков, тоже стал дороже. Литр АИ-92 на 0,1% (до 45,03 рубля), АИ-95 – на 0,1% (48,87 рубля), дизельное топливо – на 0,6% (56,18 рубля).