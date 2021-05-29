Взявший деньги в кредит кузбассовец перевел 500 тысяч рублей мошеннику

46-летний житель Юрги обратился к полицейским накануне с заявлением о мошенничестве. Мужчина пояснил, что неизвестный, представившись сотрудником банка, сообщил, что счет потерпевшего взломали хакеры – злоумышленники якобы оформили на него кредит.

Для «решения проблемы» собеседник предложил кузбассовцу взять другой кредит и перевести все деньги на другой счет.

В результате мужчина взял в банке 500 тысяч рублей, которые впоследствии перечислил на счет, номер которого ему продиктовал аферист, а позже собеседник вдруг перестал отвечать на звонки после того, как получил деньги.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленник может попасть в тюрьму сроком на 6 лет лишения свободы.