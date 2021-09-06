Взявшая на работу экс-полицейского водочная компания из Кузбасса попала под суд

Как оказалось, ранее житель Кемеровской области уволился из полиции и направился работать в водочную компанию, но уже в должности грузчика. Правда о трудоустройство на новое место гражданин бывшему начальству не сообщил.

В Мариинском городском суде пояснили, что горожанин менее двух лет назад уволился из МВД с должности государственного служащего и по этой причине он должен был соблюдать ряд особых правил при приеме на другое место работы.

– Компания в 10-дневный срок не сообщила о заключении трудового договора работодателю по последнему месту службы бывшего государственного служащего – в отдел МВД России по Мариинскому району, чем нарушила требования, – прокомментировали представители органа государственной власти.

В результате за нового сотрудника ООО "Сибирская водочная компания" получила штраф в размере 100 000 рублей. Однако с решением судьи бизнесмены не согласились и обжаловали его в городском суде, где им снизили размер штрафа до 50 000 рублей.