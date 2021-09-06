Взявшая на работу экс-полицейского водочная компания из Кузбасса попала под суд

0
Фото:  

Судья выписал производителям водки в Кузбассе штраф за то, что к ним в компанию трудоустроился

грузчиком экс-сотрудник полиции, но уведомление об этом не поступило бывшему начальству.

Как оказалось, ранее житель Кемеровской области уволился из полиции и направился работать в водочную компанию, но уже в должности грузчика. Правда о трудоустройство на новое место гражданин бывшему начальству не сообщил.


В Мариинском городском суде пояснили, что горожанин менее двух лет назад уволился из МВД с должности государственного служащего и по этой причине он должен был соблюдать ряд особых правил при приеме на другое место работы.

– Компания в 10-дневный срок не сообщила о заключении трудового договора работодателю по последнему месту службы бывшего государственного служащего – в отдел МВД России по Мариинскому району, чем нарушила требования, – прокомментировали представители органа государственной власти.

В результате за нового сотрудника ООО "Сибирская водочная компания" получила штраф в размере 100 000 рублей. Однако с решением судьи бизнесмены не согласились и обжаловали его в городском суде, где им снизили размер штрафа до 50 000 рублей.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28680

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined