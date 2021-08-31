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Взволнованные смертью подростков от COVID-19 кузбассовцы получили от властей отказ в переводе школ на дистант

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В Сети жители Кемеровской области предложили властям ввести с нового учебного года дистанционный формат обучения для школьников из-за участившихся смертей подростков от вируса COVID-19 в регионе. Однако в ответ на просьбу получили от властей отказ.

По мнению взволнованных родителей, после летних каникул, когда учащиеся съехались в Кузбасс из разных городов и стран, вероятность заражения новым штаммом коронавируса возросла. Автор сообщения отметил, что эпидемиологическая ситуация усложнена и тем, что многие дети в преддверии 1 сентября не прошли вакцинацию.

— Пожалуйста, введите дистанционное обучение, хотя бы частично. Мы же не хотим усиливать риск заражения нашей молодежи ковидом, невольно искусственно создавая для этого благоприятную почву. Тем более после массовых праздников, — обратилась с просьбой землячка к губернатору Кузбасса Сергею Цивиливу в соцсети.

При этом в официальном ответе представители власти шахтерского края заверили, что существенной опасности для здоровья и жизни учеников в настоящий момент нет. По этой причине школьники отправятся на уроки в новом учебном году в очном формате, но во время посещения занятий будут следовать всем правилам Роспотребнадзора.

За каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети будут обучаться по всем предметам. Переходить школьники будут только в спортзал на урок физкультуры или кабинеты со спецоборудованием для занятий химией, физикой, технологией, иностранным языком, — указано в тексте сообщения.

В министерстве отметили, что перед началом обучения во всех учреждениях проведена генеральная уборка с использованием дезинфицирующих средств и прочищены вентиляционные решетки.

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