Взрыв спровоцировал землетрясение на юге Кузбасса

По данным Алтае-Саянского филиала "Единой геофизической службы РАН", сегодня днем, 2 июня, в районе села Черный Калтан сейсмологи зафиксировали подземные толчки.
Землетрясение магнитудой 2,4 произошло около 12:00 по местному времени. Судя по сообщению сейсмологов, предварительная причина случившегося – взрыв на угольном предприятии.
Днем ранее редакция Avokado сообщала, что в Кемеровской области произошло сейсмособытие, которое зафиксировали специалисты. Толчки дошли и до кузбасской столицы.
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