Взрыв на кузбасском разрезе спровоцировал землетрясение

По данным специалистов Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН, сегодня в пятницу, 1 октября, около 14:48 по местному времени на территории Междуреченска, недалеко от берега Усы, произошло землетрясение. Магнитуда сейсмического события составила 2,6 баллов.

Отмечается, что подземные толчки не имели естественное происхождение. Их причиной указано quarry blast, что можно перевести как "взрыв на разрезе". Жилых строений в районе, где были зафиксированы толчки, не находилось