Взрыв на карьере спровоцировал подземные толчки на юге Кузбасса

По данным Алтае-Саянского филиала "Единой геофизической службы РАН", в среду, 14 июля, ранним утром около 7:45 по местному времени в поселке Большая Талда, расположенном в Новокузнецком районе шахтерского края, были зафиксированы подземные толчки.

Сейсмологи сообщили, что причиной тому стал взрыв на карьере. Магнитуда землетрясения составила 2,4.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что подземные толчки в Прокопьевском районе продолжили череду землетрясений на территории Кемеровской области.