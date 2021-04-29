Взрослый и ребенок пострадали во время пожара в кемеровском общежитии

В результате пожара в комнате общежития, который произошел в среду, 28 апреля, пострадали два человека.



С места происшествия медики госпитализировали 10-летнюю девочку и 48-летнего мужчину. Сейчас они в состоянии средней степени тяжести пребывают в медицинском учреждении. Об этом сообщил пресс-секретарь Кузбасского Центра медицины катастроф Антон Дужик.



Ранее редакция Avokado сообщала, что в кузбасской столице произошло мощное задымление в одном из общежитий. Горела комната на восьмом этаже здания