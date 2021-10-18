Взрослые поликлиники в Кузбассе начнут работать без выходных

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Поликлиники для взрослого населения в Кемеровской области будут переведены на режим работы без выходных из-за роста числа обращений пациентов. Об этом рассказали в администрации правительства региона.

Решение о переводе взрослых поликлиник региона на режим работы без выходных принято на аппаратном совещании правительства Кузбасса 18 октября.


По словам заместителя председателя правительства Алексея Цигельника, на текущий момент по области растет число обращений в поликлиники и госпитализация.

— На этой неделе в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью будем частично открывать законсервированные койки. 440 уже готовы к вводу, еще 220 зарезервировано. Главврачи больниц ознакомлены с графиком, — отметил Цигельник.

Отмечается, что за минувшие выходные дни в медучреждения поступило 200 человек. Сейчас в шахтерском крае развернуто 3 527 коек, 2 952 из них заняты.

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