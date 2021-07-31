Взрослые и двое детей получили травмы в массовом ДТП на кузбасской трассе

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На трассе, которая соединяет кузбасскую столицу с Новосибирском, случилось дорожное происшествие. В массовом ДТП травмы различной степени тяжести получили взрослые и маленькие дети.

Инцидент на дороге произошел в минувшую пятницу, 30 июля, в районе 212 километра автомобильной дороги Р-255 "Сибирь". Массовое столкновение машин было зафиксировано примерно в 15:20 по местному времени.


Оказалось, что водитель транспорта "ГАЗ" не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с "Мерседес-Бенц Актрос" и "Тойотой Версо".


В результате инцидента на дороге "Кемерово – Новосибирск" травмы получил 46-летний водитель "Тойоты" и три его пассажира: 44-летняя женщина, четырехлетняя девочка и девятилетний мальчик. Также прибывшие медики зафиксировали повреждения у 26-летнего владельца машины "ГАЗ".


Полицейские выясняют все обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято соответствующее законодательству решение, передает сайт VSE42.Ru .

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