Выживший в смертельном ДТП на соединяющей Кузбасс и Красноярский край трассе водитель грузовика оказался фигурантом уголовного дела

Автомобилист, управлявший грузовой машиной в момент ДТП на трассе Кемерово – Красноярск был задержан полицейскими в рамках расследования дела уголовного дела, возбужденного по факту аварии.

Как предварительно было установлено к текущему моменту, на шоссе мужчина 1973 года рождения выехал на «встречку», где и совершил столкновение с иномаркой, внутри которой находились водитель 1969 года рождения и четверо пассажиров – россияне 1990, 1992, 1994 и 2000 годов рождения. Все находившиеся в легковушке погибли. Проживали они в Боготоле, в день трагического инцидента они направлялись в родной город со стороны Ачинска после командировки.

Расследование уголовного дела еще продолжается. Сейчас специалисты проводят различные экспертизы.

Напомним, что трагический инцидент произошел накануне – 18 мая. В этот день утром на трассе Р-255 произошло столкновение большегруза и иномарки на территории Ачинского района. По данному факту было возбуждено уголовное дело.