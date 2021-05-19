Выживший в смертельном ДТП на соединяющей Кузбасс и Красноярский край трассе водитель грузовика оказался фигурантом уголовного дела

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Инициатора аварии с пятью погибшими рядом с границей Кузбасса задержали. Водитель «Газели» оказался единственным выжившим в произошедшей на сибирской трассе ДТП.

Автомобилист, управлявший грузовой машиной в момент ДТП на трассе Кемерово – Красноярск был задержан полицейскими в рамках расследования дела уголовного дела, возбужденного по факту аварии.


Как предварительно было установлено к текущему моменту, на шоссе мужчина 1973 года рождения выехал на «встречку», где и совершил столкновение с иномаркой, внутри которой находились водитель 1969 года рождения и четверо пассажиров – россияне 1990, 1992, 1994 и 2000 годов рождения. Все находившиеся в легковушке погибли. Проживали они в Боготоле, в день трагического инцидента они направлялись в родной город со стороны Ачинска после командировки.


Расследование уголовного дела еще продолжается. Сейчас специалисты проводят различные экспертизы.


Напомним, что трагический инцидент произошел накануне – 18 мая. В этот день утром на трассе Р-255 произошло столкновение большегруза и иномарки на территории Ачинского района. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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