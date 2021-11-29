Выживший в "Листвяжной" горноспасатель вернется к работе

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Сотрудник ВГСЧ, спасшийся после трагедии на кузбасской шахте, высказался о возможности возвращения в ряды спасателей.

Общаясь с журналистами, горноспасатель Александр Заковряшин рассказал, что может вернуться к профессии, но при условии разрешения со стороны врачей. Он отметил, что во время подобного ЧП человек будет испытывать страх в любом случае, но произошедшее не развило в нем особой боязни нового спуска в шахту. При этом мужчина подчеркнул, что ранее с такими ситуациями не сталкивался.


Напомним, что Александр Заковряшин был обнаружен уже после того, как его объявили погибшим и приставили к ордену Мужества посмертно. После госпитализации он попал в реанимацию, однако сейчас его состояние начало улучшаться.

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