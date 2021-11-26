Выживший в кузбасской шахте горноспасатель попал в реанимацию

Состояние горноспасателя, которого не так давно удалось вывести из шахты и направить в больницу, оценивается врачами как тяжелое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача Центра охраны здоровья шахтеров Кузбасса Александра Аделаряна.

‒ Один из горноспасателей доставлен после того, как был найден живым. У него состояние [оценивается] как тяжелое, находится он в отделении реанимации. Предварительно выявлено у него общее переохлаждение, отравление продуктами горения, обезвоживание, токсикоз первой степени. Он ничего не помнит, он потерял сознание дважды. Как он вышел - пока объяснить не может, может быть это связано с шоком, ‒ рассказал Александр Аделарян.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что состояние выжившего оценивалось как средне тяжелое.