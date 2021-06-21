Выживший в авиакатастрофе на Танае парашютист сообщил детали происшествия

Публикация с соответствующей информацией появилась в Instgram-аккаунте парашютиста, отметив, что прыжок, который он собирался совершить 19 июня, должен был стать для него девятым.

Так, воспроизводя события, сопутствовавшие происшествию, спортсмен пишет, что около 10:00 они вместе с другими парашютистами слушали инструктаж, после которого они поместились в самолет и вылетели. Однако проблемы начались почти сразу же – на высоте 20 метров у транспорта отказал правый двигатель. Тем не менее, пилот, как отметил парашютист, держал ситуацию под контролем и смог подняться до 100 метров.

Самолет начал разворачиваться в сторону аэродрома, тогда же пассажиры почувствовали правый крен. На некоторое время самолет отпустило, однако на высоте 50 метров вновь начал чувствоваться правый крен.

- <…> отказ второго двигателя (как я понял), очень быстрое приближение к земле, прощание, удар, кувырки (здесь и далее авторский стиль сохранен – прим. ред.), - сообщается в публикации мужчины.

События, разворачивающиеся после удара о землю, спортсмен помнит «туманно», вспоминая лишь запах керосина и то, как полз подальше от него из-за страха того, что может произойти взрыв. Оглядываясь, он заметил, как кто-то помогал другим пострадавшим при крушении самолета.

- Мне повезло, но к сожалению есть люди, которые ушли и которые до сих пор лежат в реанимации. Парни, поправляйтесь пожалуйста. 19.06. каждый год, на этом месте я буду вспоминать всех кто был со мной в этот день, - закончил пострадавший.

Напомним, ранее сообщалось о крушении самолета около села в Кузбассе. В этот же день стало известно о пострадавших и погибших при крушении. По этому факту в следкоме была организована проверка. Позже предварительную причину крушения назвали в прокуратуре.