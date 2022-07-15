Выживший при обрушении породы на "Распадской" горняк получил медаль

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Власти Кемеровской области наградили шахтера, спасенного после ЧП на шахте "Распадская-Коксовая".

Сегодня, 15 июля, стало известно, что горняк, выживший при обрушении породы на "Распадской-Коксовой" получил медаль "За честь и мужество". Об этом сообщило руководство Кемеровской области. Власти наградили и супругу кузбассовца. Она получила медаль "За веру и добро".


Также медалями "За честь и мужество" были награждены сотрудники Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда, которые проводили операцию по спасению горняка.


Напомним, 5 июля на шахте "Распадская-Коксовая" произошло обрушение горной породы. Один из оставшихся под землей горняков погиб, а второй провел несколько суток за завалами, но был найден живым. О спасении шахтера рассказали специалисты МЧС и представитель угольного предприятия. После вызволения горняк попал в отделение реанимации, позднее его прооперировали.

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