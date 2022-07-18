Выживший на "Распадской" шахтер рассказал о днях под завалами

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Кузбасский горняк назвал то, что помогло ему продержаться несколько дней в ожидании спасения.

Шахтер, выживший в ЧП на "Распадской-Коксовой" в Кузбассе, рассказал, что, оказавшись под завалами, действовал в соответствии с правилами, принятыми на предприятии. Согласно им, оказавшийся под завалом работник должен подавать сигналы спасателям. Горняк стучал валом от ролика, который оказался рядом с ним.


При этом кузбассовец отметил, что в первые дни подавал сигналы не так часто, но потом услышал отбойный молоток и начал стучать с новыми силами. Шахтер признался, что для поддержки своего духа напевал песни "Чиж и Ко", "Алиса", "ДДТ", а также Виктора Цоя.

— Когда песню поешь — душа выходит. Я с 1990-х годов, вся эта музыка — я на ней вырос. И когда я пел, мне это помогало. А еще больше мне помогала вера в Бога, — рассказал горняк журналистам "Известий".

Также кузбассовец отметил, что верил в свое спасение и ставил себе цель продержаться как можно дольше.


Напомним, что 5 июля текущего года на шахте "Распадская-Коксовая" произошло обрушение породы. Под завалами оказались два горняка, один из которых был найден мертвым. Второй провел шесть дней за завалами, но был спасен.


О том, как проходила операция по вызволению шахтера, рассказали специалисты МЧС и представитель угольного предприятия. Горняк попал в отделение реанимации, позднее его прооперировали. Власти региона наградили шахтера медалью.

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