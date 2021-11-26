Выживший на "Листвяжной" оказался горноспасателем

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Обнаруженный живым после ЧП на беловской шахте человек является одним из горноспасателей.

Один из спасателей, пропавший во время операции по поиску шахтеров "Листвяжной" был обнаружен выжившим. Об этом со ссылкой на врио главы МЧС Александра Чуприяна сообщает ТАСС.


Известно, что сейчас мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. Еще утром он находился в списке горноспасателей, приставленных к ордену Мужества посмертно.


Власти Кузбасса сообщили, что выживший является помощником командира взвода спасателей. Ему 51 год, на службе с 2011 года. Отметим, что из списка погибших горноспасателей, опубликованных на сайте МЧС, мужчина исчез.

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