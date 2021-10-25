Вывеска рухнула на припаркованную у кемеровского магазина иномарку

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Конструкция, сорванная ветром, придавила машину кемеровчанина, который решил поставить транспортное средство на стоянку у магазина.

Сегодня, 25 октября, в социальных сетях появилось видеозапись, на которой запечатлены последствия падения вывески на автомобиль. Конструкция, по словам автора поста с видео, рухнула из-за сильного ветра. На кадрах видно, что часть вывески лежит на капоте иномарки.

‒ Все произошло у спортивного магазина, ‒ сообщает автор поста.

Напомним, что специалисты Кемеровского гидрометцентра сообщили о сильном западном ветре, который придет в регион на этой неделе.

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