Вывеска рухнула на припаркованную у кемеровского магазина иномарку

Сегодня, 25 октября, в социальных сетях появилось видеозапись, на которой запечатлены последствия падения вывески на автомобиль. Конструкция, по словам автора поста с видео, рухнула из-за сильного ветра. На кадрах видно, что часть вывески лежит на капоте иномарки.

‒ Все произошло у спортивного магазина, ‒ сообщает автор поста.



Напомним, что специалисты Кемеровского гидрометцентра сообщили о сильном западном ветре, который придет в регион на этой неделе.