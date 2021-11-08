Выступление юмориста, которое ранее он планировал повести в кузбасской столице вечером в среду, 10 ноября, не состоится.
— Мероприятие переносится, новая дата устанавливается! — следует из публикации на сайте kassy.ru.
Стоит отметить, что мероприятие с возрастным рейтингом 18+ должно было состояться в ГЦС "Кузбасс". К настоящему дню все билеты распроданы, в среднем их стоимость составила от 900 до 3 500 рублей.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что известные российские рок-музыканты отменили ноябрьский концерт в Кемерове.
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