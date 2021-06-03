Выставка угольщиков стала причиной увеличения цен на услуги такси в Новокузнецке

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Увеличение стоимости за проезд в такси возмутило новокузнечан, которые связали подорожание с мероприятиями угольщиков в городе.

Мероприятие "Уголь России и Майнинг" организовано в четырех крупных павильонах, где представлены более 50-ти отечественных и зарубежных производителей из 14 стран. В южной столице Кузбасса выставка продлится до пятницы, 4 июня.


При этом местные жители отметили, что время проведения форума угольщиков существенно увеличились цены на услуги такси в городе. С их слов, передвижение по Центральному району обходится пассажирам в сумму от 200 рублей, а добраться до Запсиба жители могут не дешевле чем за 350 рублей.

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