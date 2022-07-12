Высотный циклон принесет в Кузбасс сухие грозы

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Кемеровские синоптики рассказали об условиях возникновения гроз без осадков.

Согласно данным Кемеровского гидрометцентра, в минувшее воскресенье, 10 июля, в Тяжине температура поднялась днем до +28,2ºС, а вечером прогремели сухие грозы. Во время такого явления можно наблюдать молнии и слышать гром, однако дождя ждать не следует. Причиной возникновения сухой грозы является сочетание высоких температур и низкой влажности воздуха. Осадки попросту не успевают достичь земли и испаряются в атмосфере.


Как рассказали журналисту AVOKADO в Кемеровском гидрометцентре, сейчас в Кузбассе установился высотный циклон, небогатый влагой. При этом выпавшие ранее осадки уже почти испарились. Из-за этого в ближайшее время могут происходить сухие грозы, однако их появление спрогнозировать сложно.


Специалисты отметили, что молнии во время сухих гроз рискуют стать причиной пожаров.


Ранее редакция AVOKADO приводила подробный прогноз погоды на ближайшие дни в Кемеровской области.

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