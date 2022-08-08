Высокопоставленные руководители областной полиции Кузбасса массово покинули должности

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В Кемеровской области сразу несколько полицейских руководителей решили покинуть свои высокопоставленные посты. На увольнения решились начальник областного управления МВД России по Кемеровской области Игорь Иванов, а также еще два начальника местного управления МВД. Соответствующая информация появилась в распоряжении редакции VSE42.Ru, журналисты которой ссылаются на информированный источник.

Начальник областного управления МВД России по Кемеровской области Игорь Иванов уходит со своей должности и в ближайшем будущем переходит на службу в полицию Самарской области, где будет трудиться на посту начальника регионального управления МВД России, сообщает VSE42.Ru, ссылаясь на осведомленный о надвигающихся переменах источник.


К слову, увольняется и его заместитель, а по совместительству начальник кузбасской полиции Александр Табакаев. По информации сайта, в скором времени он станет главой полиции на Алтае.


Вместе с ними с высокопоставленного поста уходит начальник областной госавтоинспекции Евгений Нечаев, который не продолжит службу в органах внутренних дел. Нечаев ушел в отставку и отправился на пенсию.


Правда каких-либо сведений о том, кто в скором времени придет на места полицейских руководителей в Кузбассе, пока нет. На момент публикации новости официальные комментарии по данным фактам тоже отсутствуют.

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