Высокий пожилой мужчина без волос пропал без вести в Кемерове

Пушкарев Сергей Васильевич 1957 года рождения проживает в городе Кемерово. С 29 июля текущего года местонахождение горожанина остается неизвестным.
Рост пропавшего составляет 178 сантиметров, телосложение нормальное. Волосы отсутствуют, глаза серо-голубые. Был одет в серую майку, синие джинсы и темно-синие туфли, следует из ориентировки ПСО "Лиза Алерт".
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем кемеровчанине, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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