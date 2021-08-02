Высокий подросток со шрамом на лбу пропал в Кузбассе

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Волонтеры объявили старт поисков 13-летнего жителя Новокузнецка, который накануне не вернулся домой.

В понедельник, 2 августа, представители ПО "Лиза Алерт" поделились ориентировкой на поиски Шушлакова Александра 2007 года рождения, проживающего в Новокузнецке. В минувший выходной, 1 августа, мальчик не вернулся с прогулки.


Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, серые глаза. Был одет в серую футболку, синие джинсы и черно-зеленые кроссовки. Поисковики отмечают, что у подростка на лбу есть шрам.


Волонтеры просят владеющих данными, где может находиться пропавший, позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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Да!
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