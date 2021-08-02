Высокий подросток со шрамом на лбу пропал в Кузбассе

В понедельник, 2 августа, представители ПО "Лиза Алерт" поделились ориентировкой на поиски Шушлакова Александра 2007 года рождения, проживающего в Новокузнецке. В минувший выходной, 1 августа, мальчик не вернулся с прогулки.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, серые глаза. Был одет в серую футболку, синие джинсы и черно-зеленые кроссовки. Поисковики отмечают, что у подростка на лбу есть шрам.

Волонтеры просят владеющих данными, где может находиться пропавший, позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.