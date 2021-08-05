Высокий пенсионер пропал без вести в Кузбассе

В Кемеровской области начались поиски пропавшего жителя села Елыкаево. В сообщении ПО "Лиза Алерт" указано, что мужчина 1951 года рождения ушел в неизвестном направлении 5 августа и не вернулся домой. До настоящего времени данных о его месте пребывания нет.

Исчезнувший ростом 180 см, худощавый, седой с карими глазами. В день исчезновения, согласно ориентировке поисковиков, на пенсионере были надеты темно-синяя ветровка с капюшоном, спортивные штаны, шлепанцы и панама — все черного цвета. Отмечается, что мужчина нуждается в помощи врачей.

Располагающих данными о предположительном месте пребывания пожилого человека просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.